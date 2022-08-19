Ученые: Земля способна выдержать в 200 тысяч раз больше людей

Население Земли можно было бы увеличить в далеком будущем в 200 тысяч раз, утверждает румынский исследователь. Доктор Виорел Бадеску из Политехнического университета Бухареста пришел к такому выводу, проверяя, насколько опасно растущее количество землян для термодинамического равновесия планеты.

Бадеску обратился к работам английского физика Фремлинна, который в середине 1960-ч годов предсказывал «тепловую смерть» цивилизации из-за жизнедеятельности самих людей.

Согласно этой теории, начиная с некоторого момента Земля не будет успевать рассеивать тепло, если количество «живых излучателей» станет слишком большим. Первые расчеты показывали, что для этого нужны по крайней мере 60 квадриллионов людей.

Эту гипотезу попробовал проверить румынский иссследователь — и выяснил, что цифра должна быть значительно меньше, но все равно остается внушительной: 1,3 квадриллиона.

Речь при этом идет о теоретическом пределе, который может быть когда-либо достигнут человечеством. Производящие тепло транспортные средства, заводы и электростанции в расчет не принимались, поскольку в далекой перспективе технологии станут другими. Бадеску также считает, что тем более не стоит говорить о дефиците ресурсов — скорее всего, их источники, способы добычи и распределения тоже изменятся.

Guardian приводит мнение футурологов, согласно которому территория нынешних океанов к этому моменту будет заселена. При этом на один квадратный километр земной поверхности будет приходиться 2,5 тысячи людей. Ученые, однако, не готовы пока сказать, как скоро это произойдет — согласно существующим прогнозам, в 2050 году на Земле будут жить всего 9,3 миллиарда человек.