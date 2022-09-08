Удача покинет два знака Зодиака, осенью их ждет черная полоса — астрологи

Водолеев и Близнецов ждет непростое время, но у вас есть все шансы его преодолеть без глобальных потерь.

Осень — время новых возможностей и перспектив. Но не для всех знаков Зодиака. Некоторые представители зодиакального созвездия потерпят настоящее фиаско.

Об этом пишет УНИАН.

Астрологи выделили два знака Зодиака, для которых период с сентября по ноябрь станет настоящим испытанием.

Водолей — неудачи на работе и в личной жизни

В жизни этого знака Зодиака наступила настоящая черная полоса. Водолеев постигнут неудачи на работе и в личной жизни. Постарайтесь не конфликтовать с коллегами, иначе это приведет к неприятным последствиям. В личной жизни их ждут расставания и серьезные ссоры.

Близнецы — финансовые проблемы

Вот кого ждет ветер в кошельке, так это Близнецов. Этот знак Зодиака привык жить на широкую ногу, а копить сейчас возможности нет. Поэтому «привет, период безденежья». Осень станет настоящим испытанием для представителя зодиакального созвездия.

При этом эксперты советуют представителям этих знаков не отчаиваться — очень скоро все наладиться. А если не терять оптимизма и не опускать руки, все проблемы удастся решить быстро и с максимальной пользой для себя.