Украина откроет горячую линию для родных российских оккупантов, чтобы они узнали всю правду

В Министерстве обороны готовятся к открытию горячей линии, по которой родственники российских военных могут узнать, живы ли они, попали ли в плен, либо же как забрать их тела.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сегодня ближе к вечеру в Министерстве обороны откроется горячая телефонная линия для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек, российских оккупантов. Она будет называться — «Вернись живым из Украины!» — заявил он.

Чиновник попросил при возможности распространить эту информацию в Российской Федерации.

Геращенко отметил, что чуть позже будет официальное заявление Министерства обороны Украины по этому вопросу.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.