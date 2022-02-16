Успех в лечении COVID-19 разрушил прогресс в лечении других болезней — СМИ

Мировые эксперты сходятся во мнении, что пандемия COVID-19 нанес непоправимый ущерб сферам здравоохранения и медицины в мире. Врачи истощались, а больницы перегружались. Также, что тоже важно, борьба с коронавирусом отсрочила лечение других болезней, а ученые сосредоточили свое внимание на ковиде, перестав разрабатывать лекарства от других недугов.

Есть и хорошие новости: опыт реагирования на пандемию может дать инновационные, новые инструменты для борьбы с будущими эпидемиями.

Об этом сообщает The Washingtom Post.

До пандемии ковида главным убийцей в мире среди инфекционных заболеваний был туберкулез, который только в 2019 году забрал жизни 1,5 миллиона человек. Со временем медикам всего мира удалось добиться хрупкого прогресса в борьбе с этим недугом, однако COVID-19 принес серьезные неудачи. По данным Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, количество подозрений на туберкулез — когда у пациентов подозревают инфекцию и направляют их на следующий этап диагностики и лечения, уменьшилось на 59 процентов за шесть месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Нарушен также прогресс в борьбе с малярией, диагностирование которой, по данным Фонда, упало на 56 процентов, а услуги по лечению болезни упали на 59 процентов в 2020 году.

Все уровни медицинских учреждений серьезно пострадали. Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ сообщили, что 23 миллиона детей потеряли базовые вакцины для плановой иммунизации в 2020 году – это на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году.

Но есть и позитив. В ВОЗ заявили, что с начала 2021 года «масштабы сбоев медицины в странах существенно не изменились». Но пандемия может оставить после себя важные инструменты и методы борьбы с болезнями.

Эффективная технология вакцин на основе мРНК может работать против других заболеваний. Производитель вакцин Moderna утверждает, что имеет девять профилактических мРНК вакцин в разработке.

Успех вакцин от коронавируса за последний год мог бы повысить доверие к прививкам. Если в развивающихся странах будет создано больше мощностей для распространения и производства вакцин, это станет важным подарком для будущего.

Кроме того, широкое использование масок для сдерживания распространения коронавируса может уничтожить «социальное клеймо» их ношения, которое существовало в других аспектах, например в лечении больных туберкулезом.

Технологические достижения быстрая диагностика, «онлайн-медицина», частое проветривание помещений, а также геномный анализ, могут принести свои дивиденды. Например, набор цифровых услуг с использованием WhatsApp — HealthConnect позволил правительству Южной Африки охватить более 6 миллионов человек и медицинских работников в течение первых семи недель после введения сервиса в действие. Вероятно, это пригодится в случае других эпидемий.

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