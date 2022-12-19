В Альпах ледники исчезают с рекордной скоростью

Из-за повышения температуры воздуха к 2100 году ледники Альп потеряют более 80% своей нынешней массы.

Из-за аномально высокой температуры ледники Альп находятся на пути к самым большим потерям массы за последние 60 лет от начала ведения наблюдений за ними.

Об этом сообщает Reuters.

После прошлой зимы, которая принесла относительно мало снега, Альпы пережили две сильные ранние летние жары, включая июльскую, когда температура в швейцарской горной деревне Церматт достигала 30 градусов Цельсия.

Во время тепловой волны высота, на которой замерзла вода, была измерена на рекордно высоком уровне в 5 184 метра — на высоте, превышающей высоту Монблана — по сравнению с обычным летним уровнем в 3 000-3 500 метров.

По информации ведомства большинство горных ледников мира — остатки последнего ледникового периода. Но ледники в европейских Альпах особенно уязвимы, поскольку они меньше по размеру и имеют небольшой ледяной покров.

В тоже время температура в Альпах прогревается примерно на 0,3 градуса по Цельсию за десятилетие — в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Если выбросы парниковых газов продолжат расти, будут негативные последствия. К 2100 году ледники Альп потеряют более 80% своей нынешней массы.