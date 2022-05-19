В Австрии проходит Европейская конференция по антисемитизму

Цель конференции состояла в том, чтобы у присутствующих была возможность работать вместе и наладить контакты с другими людьми, которые борются с растущим антисемитизмом, особенно в Европе.

Чтобы обсудить способы борьбы с растущим антисемитизмом во всем мире, на этой неделе в Австрии прошла Европейская конференция по антисемитизму.

Об этом сообщает Israel National News.

По данным Агентства Европейского Союза по основным правам (FRA), в венском саммите 18-19 мая приняли участие 15 стран ЕС и многие международные организации, а также представители рабочей группы Европейской комиссии по преступлениям на почве ненависти и представители еврейских общин.

Обсуждения на конференции были сосредоточены на практических средствах расширения сотрудничества в борьбе с антисемитизмом. Одной из наиболее важных представленных тем было то, как побудить больше жертв антисемитизма сообщать об инцидентах.

Саммит был организован австрийским федеральным министром по вопросам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер.

Это последовало за декларациями Европейского совета 2018 и 2020 годов против антисемитизма и «заключением Совета» от марта 2022 года о борьбе с расизмом и антисемитизмом.

«Антисемитизм представляет опасность не только для евреев, антисемитизм представляет опасность для всех и особенно для нашей демократии и нашего мирного сосуществования. Вот почему так важны меры по предотвращению антисемитизма и борьбе с ним. Они имеют превентивный эффект в защите нашей свободной, демократической обществ», — сказал Эдтштадлер, согласно Виндобоне.

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