В Библейский зоопарк Иерусалима завезли новорожденного броненосца редкого вида

Новорожденный южный трехпоясной броненосец прибыл в Зоологический сад семьи Тиш в Иерусалиме, более известный как Библейский зоопарк. Посетители получат возможность увидеть редкий вид животных.

Это первый ребенок для Квинты, привезенный из зоопарка в Бельгии, а также Хьюго из зоопарка в Германии.

Об этом 16 октября сообщает israel21c.

Работники зоопарка пока не дали детенышу имя. Он находится под присмотром сотрудников учреждения.

Новый броненосец живет в Доме для мелких животных Пейзера-Векслера. В зоопарке предупреждают, что посетителям придется внимательно осматриваться: броненосцы, как ночные животные, выполняют большую часть деятельности — добычу пищи, поедание нор, спаривание — ночью. В светлое время суток они спят до 16 часов, обычно в норах.

Популяции южного трехполосого броненосца сокращаются, а также Международный союз охраны природы классифицирует этот вид как «находящийся под угрозой исчезновения». Южный трехпоясной броненосец и другой представитель рода Tolypeutes, бразильский трехпоясной броненосец, являются единственными видами броненосцев, способных свернуться в плотные клубки, чтобы защитить себя благодаря своим гибким полосам.

В прошлом месяце в зоопарке также было пополнение. Известно, что родился жираф из исчезающего подвида Ротем.

Ранее «Курсор» сообщал, что в зоопарке Лондона родился тигренок одного из самых редких видов. Суматранские тигры обитают на территории Индонезии. Вид находится под защитой, поскольку ему грозит вымирание. Символично, что тигренок родился именно перед наступлением года тигра по китайскому календарю. Данные исследователей свидетельствуют, что всего в дикой природе живут 300 таких тигров. Глазки новорожденных тигрят не открываются на протяжении нескольких дней после рождения.