В чем встречать Новый год по знаку Зодиака, чтобы привлечь деньги

Эксперты рассказали о нарядах или атрибутах праздничных образов, которые обеспечат достаток на весь 2023 год.

С приближением праздничного периода вопрос в чем встречать Новый год 2023 становится все более актуальным. Астрологи дали советы каждому знаку Зодиака по поводу одежды и аксессуаров, которые должны быть в новогоднюю ночь, чтобы привлечь деньги на весь 2023 год.

Овен

Звезды говорят, что представителям этого знака Зодиака лучше всего использовать в своем наряде коричневый цвет. Это может быть рубашка, пиджак или туфли. Богатство помогут привлечь наручные часы, которые тоже следует надеть в новогоднюю ночь. Если их нет, можно надеть браслет или завязать коричневую нитку.

Телец

Тельцам астрологи советуют встречать новый год в голубом платье. Если такого в гардеробе нет, то лучше взять синюю или голубую блузку. Этот цвет откроет им финансовый поток с 1 января.

Близнецы

Близнецам звезды советуют одеваться в новогоднюю ночь максимально просто — джинсы, рубашка или футболка, свитер. Однако в образе следует избегать ярких и вычурных цветов, надписей. Все это может только испортить финансовую составляющую.

Рак

Ракам стоит использовать в своем наряде оттенки зеленого. Это может быть свитер или даже шарфик, однако стоит о нем не забыть, так как он сыграет важную роль.

Лев

На благополучие Львов отлично влияет изумрудный цвет. Умопомрачительное платье такого оттенка не только сведет с ума гостей, но еще и откроет дорогу в мир финансов и роскошной жизни.

Дева

Девам нужно одеться консервативно и скромно, используя в своем аутфите белый, кремовый или молочный оттенки. Также помогут привлечь деньги украшения из серебра и белого золота.

Весы

Для Весов цвет 2023 года — желтый. Поэтому в праздничном наряде должен быть хотя бы небольшой элемент желтого цвета, который сделает свое дело и обеспечит достаток.

Скорпион

Скорпионам лучше выбирать наряды с узорами, полосками, волнами, квадратами или ромбами. Это и будет современно выглядеть, и станет хорошим денежным магнитом на следующий год.

Стрелец

Стрельцы будут выглядеть в эту новогоднюю ночь роскошно. Астрологи говорят, что для открытия финансового потока важно использовать в своем наряде как можно больше синего или голубого цвета.

Козерог

Цвет страсти для Козерогов в новогоднюю ночь станет цветом денег. Звезды советуют добавить в свой образ красный цвет, но в умеренном количестве.

Водолей

Не так важна одежда для Водолеев как аксессуары. Чтобы привлечь финансы и хорошую работу в 2023 году, важно в новогоднюю ночь надеть на себя дорогие украшения. Это может быть кольцо, браслет или серьги. Но украшения нельзя одалживать, иначе весь год будете брать в долг.

Рыбы

Чтобы в 2023 году иметь хороший достаток, Рыбам важно хорошо потратиться на свой образ для праздника. Лучше отдавать предпочтение сдержанному классическому стилю.