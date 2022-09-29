В Эйлате на берегу Красного моря построят туристический комплекс с полем для гольфа в 150 акров

Представители ILA объявили новый тендер на строительство поля для гольфа в курортном Эйлате. Он включает право аренды на строительство, техническое обслуживание и эксплуатацию поля для гольфа и отеля к северу от города на берегу Красного моря.

Согласно договору, тендер включает в себя права аренды и строительство отеля на 560 номеров, поля для гольфа площадью 600 дунамов (150 акров) и жилья для сотрудников. Весь туристический комплекс будет занимать 850 дунамов (212,5 акров) рядом с запланированным северным районом, для которого недавно началась продажа земли.

Об этом 29 сентября сообщает Globes.

Победитель тендера подпишет шестилетний контракт на строительство всего предприятия (гостиница и поле для гольфа), хотя расходы на разработку еще не опубликованы, хотя сумма, вероятно, будет аналогична условиям предыдущего тендера — 15,7 миллионов шекелей. На втором этапе победитель тендера подпишет договор аренды на 49 лет (включая период разработки) с возможностью продления еще на 49 лет. В рамках этого поле для гольфа и отель будут разделены на два соглашения — разделение, которое не было частью тендера 2018 года. Отель будет сдаваться в аренду на весь период, а право использования поля для гольфа будет продлеваться каждые семь лет, а не каждые 10 лет, как в предыдущем тендере.

Эйлат уже более 20 лет продвигает идею поля для гольфа как туристической достопримечательности. Это успешная мировая индустрия, приносящая миллиарды долларов в год, и есть много других полей для гольфа в засушливых регионах, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия, но Израилю не удалось «сделать пустыню зеленой». В национальном масштабе в Израиле есть только одно поле для гольфа — в Кесарии, которое обслуживает не туристов, а израильтян.

Новый план вызвал критику в отрасли, и некоторые утверждали, что он увеличивает неопределенность для предпринимателей. Критики отмечают, что в стране нет отеля, ориентированного на гольф-туризм, поэтому им трудно поверить, что предприниматели решат участвовать в тендере в Эйлате.

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