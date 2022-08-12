Исследователи рассказали, что стало причиной появления континентов на Земле

Ученые предоставили убедительные доказательства теории появления континентов на планете, которая была озвучена уже давно.

Австралийские ученые обнаружили доказательства, которые свидетельствуют о том, что континенты на Земле появились в результате ударов метеоритов. В течение первого миллиарда лет истории нашей планеты их насчитывалось очень много.

Об этом сообщает Phys.

Исследователи давно озвучили эту гипотезу, но у них не было явных доказательств. Австралийский эксперт Тим Джонсон отметил, что в рамках нового исследования, ему с командой удалось изучить кристаллы минерала циркон в горных породах Западной Австралии, которые являются наиболее хорошо сохранившимися остатками древней земной коры. Именно там было обнаружено, что континенты на Земле стали результатом ударов больших космических объектов.

По словам ученого, они изучали изотопы кислорода в этих кристаллах и обнаружили следы нисходящего процесса, который начинается с плавления горных пород рядом с земной поверхностью и далее идет в недра планеты. Он соответствует эффекту от ударов метеоритов.

Исследователи хотят дальше продолжить свою работу и посмотреть на горные породы в других уголках планеты, но их анализ говорит о том, что геологические процессы везде проходили одинаково.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Новой Зеландии обнаружили на глубине 1 тысяч 66 метров под Южной частью Тихого океана огромный участок земли размером свыше 3 млн кв. километров.