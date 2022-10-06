В горах Негев защитники природы выпустили 64 стервятника, оснащенных радиопередатчиками

Эти птицы находятся под угрозой исчезновения белоголовых сипа, надеясь, что новый еврейский год будет ярче, чем предыдущий.
Об этом 6 октября сообщает Times of Israel.
Птицы были пойманы INPA для проверки их здоровья, маркировки и оснащения радиопередатчиками, чтобы можно было отслеживать их перемещения. Они были освобождены в горах Негев на юге Израиля.
Всего в стране насчитывается около 200 белоголовых сипов. Они сталкиваются с опасностью электрификации из-за линий электропередач, исчезновения среды обитания и нехватки воды.
В мае 2019 года на Голанских высотах были найдены восемь мертвых стервятников -белоплечих после отравления, двое лечились от отравления. INPA прилагает огромные усилия для разведения стервятников и защиты дикой популяции, даже направляя команды, в основном из добровольцев, для защиты яиц стервятников в гнездах.
В августе 2020 года сообщалось, что численность белоголового сипа достигла восьмилетнего максимума , хотя популяция по-прежнему находится под угрозой исчезновения.
Организация уже давно выступает за изменения в законе, которые упростили бы судебное преследование за отравление диких животных и наложили бы гораздо более суровые наказания.
Ранее «Курсор» сообщает, что в октябре 2021 года 12 птиц были найдены мертвыми на юге Израиля, что, по подозрению властей, было злонамеренным отравлением.