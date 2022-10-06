В горах Негев защитники природы выпустили 64 стервятника, оснащенных радиопередатчиками

Управление природы и парков Израиля надеется, что еврейский Новый год будет лучше, чем в прошлом, когда были отравлены 12 находящихся под угрозой исчезновения птиц. Защитники природы выпустили 64 стервятника, оснащенных радиопередатчиками.

Эти птицы находятся под угрозой исчезновения белоголовых сипа, надеясь, что новый еврейский год будет ярче, чем предыдущий.

Об этом 6 октября сообщает Times of Israel.

Птицы были пойманы INPA для проверки их здоровья, маркировки и оснащения радиопередатчиками, чтобы можно было отслеживать их перемещения. Они были освобождены в горах Негев на юге Израиля.

Всего в стране насчитывается около 200 белоголовых сипов. Они сталкиваются с опасностью электрификации из-за линий электропередач, исчезновения среды обитания и нехватки воды.

В мае 2019 года на Голанских высотах были найдены восемь мертвых стервятников -белоплечих после отравления, двое лечились от отравления. INPA прилагает огромные усилия для разведения стервятников и защиты дикой популяции, даже направляя команды, в основном из добровольцев, для защиты яиц стервятников в гнездах.

В августе 2020 года сообщалось, что численность белоголового сипа достигла восьмилетнего максимума , хотя популяция по-прежнему находится под угрозой исчезновения.

Организация уже давно выступает за изменения в законе, которые упростили бы судебное преследование за отравление диких животных и наложили бы гораздо более суровые наказания.

Ранее «Курсор» сообщает, что в октябре 2021 года 12 птиц были найдены мертвыми на юге Израиля, что, по подозрению властей, было злонамеренным отравлением.