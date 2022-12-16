В Израиле создали дрон, который может спасти летучих мышей от ветряных турбин

Каждый год ветряные турбины по всему миру убивают миллионы летающих животных, особенно летучих мышей, своими острыми лопастями, что также препятствует эффективной и непрерывной работе устройств, производящих возобновляемую энергию.

Об этом пишет Jpost.

Исследователи из Тель-Авивского университета (ТАУ) и Хайфского университета создали инновационное устройство, предназначенное для предотвращения этого явления.

Новая разработка представляет собой уникальную технологию, устанавливаемую на беспилотники, которая передает комбинацию ультразвуковых сигналов и света. Это отпугивает летучих мышей и заставляет их летать на большей высоте за пределами опасной зоны, чтобы турбины могли продолжать работать эффективно и непрерывно.

Отмечается, что ветряные турбины считаются многообещающей технологией в области возобновляемых источников энергии, но их эксплуатация сопряжена с целым рядом биологических проблем.

Ученые говорят, что сегодня единственным решением для предотвращения гибели летучих мышей является остановка работы турбины в то время, когда ожидается, что летучие мыши будут особенно активны. Но такие перерывы снижают эффективность турбин и количество энергии, которую они могут производить.

Преимущество израильского дрона состоит в том, что он находится в постоянном движении и передает комбинацию визуальных и акустических сигналов, разработанных специально для летучих мышей, предупреждая их об опасности.

«Важно отметить, что наше исследование было первым в мире, объединившим эти технологии — радар, лидар и высотные акустические регистраторы — для отслеживания летучих мышей», — заявили исследователи.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания CyberBee объединяет усилия с калифорнийской компанией EyeCloud.ai (США) для разработки мини-дрона, который будет использоваться службами экстренного реагирования.