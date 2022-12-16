В Израиле создали дрон, который может спасти летучих мышей от ветряных турбин

10:10, Сегодня
Общество, Новости Израиля
дрон фото
Фото: pixabay.com

Дрон находится в постоянном движении и передает комбинацию визуальных и акустических сигналов.

Каждый год ветряные турбины по всему миру убивают миллионы летающих животных, особенно летучих мышей, своими острыми лопастями, что также препятствует эффективной и непрерывной работе устройств, производящих возобновляемую энергию.

Об этом пишет Jpost.

Исследователи из Тель-Авивского университета (ТАУ) и Хайфского университета создали инновационное устройство, предназначенное для предотвращения этого явления.

Новая разработка представляет собой уникальную технологию, устанавливаемую на беспилотники, которая передает комбинацию ультразвуковых сигналов и света. Это отпугивает летучих мышей и заставляет их летать на большей высоте за пределами опасной зоны, чтобы турбины могли продолжать работать эффективно и непрерывно.

Отмечается, что ветряные турбины считаются многообещающей технологией в области возобновляемых источников энергии, но их эксплуатация сопряжена с целым рядом биологических проблем.
Ученые говорят, что сегодня единственным решением для предотвращения гибели летучих мышей является остановка работы турбины в то время, когда ожидается, что летучие мыши будут особенно активны. Но такие перерывы снижают эффективность турбин и количество энергии, которую они могут производить.
Преимущество израильского дрона состоит в том, что он находится в постоянном движении и передает комбинацию визуальных и акустических сигналов, разработанных специально для летучих мышей, предупреждая их об опасности.

«Важно отметить, что наше исследование было первым в мире, объединившим эти технологии — радар, лидар и высотные акустические регистраторы — для отслеживания летучих мышей», — заявили исследователи.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания CyberBee объединяет усилия с калифорнийской компанией EyeCloud.ai (США) для разработки мини-дрона, который будет использоваться службами экстренного реагирования.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.