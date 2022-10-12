В каких ягодах ученые обнаружили противовирусный эффект

Медики настоятельно рекомендуют употреблять больше черники и черной смородины, потому что результаты исследования показали, что эти ягоды предотвращают заражение клеток вирусами кори и герпеса.

Об этом сообщает Medicalanswers.

Ученые отметили, что использовали в своей работе вирусы герпеса и кори, модифицированные таким образом, что инфицированные клетки флуоресцируют зеленым цветом. Они выяснили, что черника и черная смородина обладают веществами, которые способны противодействовать заражению вирусами, заставляя меньше клеток светиться зеленным в ультрафиолетовом свете.

Собранные данные показали, что смесь экстрактов черной смородины и черники с высоким содержанием антоцианов и соответствующие им индивидуальные экстракты обладают противовирусными свойствами (в пробирке) в отношении вирусов кори и герпеса. Исследователи признались, что это для них стало неожиданностью.

«Курсор» писал ранее, что благодаря высокому содержанию витамина С клюква является прекрасным профилактическим средством, повышающим иммунитет и сопротивляемость организма инфекции. Но, кроме этого, ягода имеет ярко выраженное нейропротекторное действие, то есть защиту нервных связей в мозге от разных разрушающих факторов.