Стало известно количество выдворенных в мире российских дипломатов

Из-за войны в Украине большинство стран максимально сокращают контакты с представителями рф*, так как не хотят никак быть причастны к этому безумию. На сегодня уже 443 сотрудника российских дипломатических учреждений изгнаны из демократических стран.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
В ведомстве отмечают, что так мир реагирует на дерзкую войну россии. В МИД подчеркнули, что США, Великобритания, Чехия существенно сократили дипломатическое присутствие государства-агрессора еще до начала россией полномасштабной войны. Этот шаг – акт солидарности с Украиной, продолжение усилий по усилению глобальной изоляции рф.
В МИДе отметили, что высылка стала ответом партнеров на подрывную шпионскую деятельность российских дипломатов и что Запад нанес удар по способностям россии вести агрессивную политику, подрывать мир и безопасность в Европе и препятствовать помощи Украины.
Министерство иностранных дел призывает партнеров применить максимальное давление на рф, чтобы остановить ее варварскую политику.
Курсор сообщал, что в США объяснили, почему путин решил увести войска из Киевской и Черниговской областей Украины.
Еще напомним, что глава ЕС заявил, что блок введет новый санкции против россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!