В NASA рассказали, сколько льда потеряла Гренландия

Если остров потеряет весь свой поверхностный лед, глобальный уровень моря поднимется на 7,5 метра.

Американское космическое агентство NASA заявило, что вес самого большого острова в мире — Гренландии существенно снизился из-за растаявшего льда.

Об этом пишет Forbes.

Эксперты говорят, что Гренландия потеряла пять триллионов тонн веса с начала 2000-х годов. Об этом заявил ученый-климатолог Джош Уиллис из Лаборатории реактивного движения агентства, команда которого взвешивала остров с помощью двух спутников Grace и Grace FO.

«Этот спутник Grace и его преемник Grace Follow-On измеряют потерю льда в Гренландии с начала 2000-х годов. И за это время Гренландия потеряла более чем пять триллионов тонн льда», — заявил климатолог.

Он добавил, что если Гренландия потеряет весь свой поверхностный лед, глобальный уровень моря поднимется на 7,5 метра.