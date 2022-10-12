В ноябре у этих знаков Зодиака наконец начнется «белая» полоса — астрологи

Астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака в ноябре начнется целый месяц счастья и с чем это будет связано.

Эксперты называют эти знаки настоящими счастливчиками.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Тельцы будут радоваться том, что наконец по службе или по работе у них есть результаты. Возможно, закончится тестовый период и их полноценно возьмут на какую-то должность, или начнется новый профессиональный этап после повышения. В любом случае судьба будет очень благосклонна к людям, рожденным под этим знаком.

Дева

Девы встретят свою любовь. Речь идет о тех представителях данного знака, кто сейчас одинок. Уточняется, что это произойдет внезапно и неожиданно, к чему Девы абсолютно не будут готовы. Однако, как уверяют астрологи, эти люди с радостью примут в свою жизнь новых важных персонажей.

Водолей

С ноября 2022 года у Водолеев есть шанс начать жизнь с чистого листа. Если отказаться от былых контактов, которые доставляли дискомфорт, забыть все обиды и отпустить тяготы, то можно ощутить, что в жизнь приходит счастье, гармония и достаток.

В следующем месяце Водолеи могут даже влюбиться. Чувства вспыхнут к тому человеку, с кем уже давно знакомы. Что-то заставит вас иначе посмотреть на эту личность.