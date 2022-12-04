«В Пакистан мы вернуться не можем. Нас там просто убьют»

Пакистанец из христианской семьи влюбился в еврейку. Когда не только семья, но и общество отказались принять его выбор, влюбленные пустились в бега, однако и оказавшись в Израиле, пара не получила долгожданного спокойствия – их собираются депортировать. Но обо всем по порядку.

Саджид и Фара Самуэль со своими тремя детьми живут в скромной квартире в Гуш-Эционе. Прежде чем попасть в Израиль, они прошли тяжелый путь – преследования на родине, побег в Дубай… Казалось бы, здесь в еврейском государстве они должны были вздохнуть спокойно. Но комиссия по исключительным случаям не выдала этой семье разрешение на прохождение гиюра в Израиле и отклонила их просьбу без объяснения причин, несмотря на письма в поддержку данной семьи от раввинов в Израиле и по всему миру. Теперь им грозит депортация.

Саджид вырос в Пакистане в христианской семье, но тем не менее у него периодически возникали вопросы, связанные с религией. Духовные поиски привели его к одной из последних еврейских общин, оставшихся в этой мусульманской стране. В общине мужчина серьезно взялся за изучение иудаизма, и вскоре один из его наставников, оценив серьезность намерений Саджида, пригласил его к себе в дом на субботнюю трапезу. Там он встретил Фару, прекрасную дочь наставника, и вскоре они поженились.

Фара всю жизнь понимала, что их семья отличается от окружающих. «Мой отец совершал омовение рук по утрам и молился 3 раза в день. Эти традиции он перенял от своего деда. Мне было запрещено гулять с моими одноклассниками, потому что они не евреи, а еще он настаивал на том, чтобы я скромно одевалась» — делится она с Карни Эльдад, корреспондентом издания Israel HaYom.

«Оставаться там становилось действительно опасно»

После того как влюбленные поженились, родные Саджида прекратили общаться с ним, но несмотря на это молодая семья продолжала свой путь к Торе. После рождения детей скрывать веру становилось все сложнее и сложнее. Соседи, коллеги, одноклассники детей рано или поздно начинали подозревать, что они евреи. Супругам вновь и вновь приходилось бросать все и начинать сначала на новом месте.

«Когда окружающие видели, что мы не ходим в церковь или мечеть, что у нас другие обычаи, мы не едим со всеми, у них начинались подозрения. Оставаться там становилось действительно опасно», — делится Саджид.

Это не было пустыми опасениями, всю семью всячески преследовали и запугивали: маленького сына Саджида сильно избили, собаку отравили, и переезды внутри страны уже не помогали. Пришлось продавать все свое имущество и переезжать в Дубай.

«После переезда выяснилось, что ни одна страна в мире не готова нас принять, мы не могли получить ни визу, ни политическое убежище. Все, что нам могли предложить, — это визу для кого-то одного, но мы, конечно, не были готовы разлучаться», — вспоминает Фара.

«В конце концов, наши друзья из Израиля опубликовали статью с призывом о помощи, это должно было помочь нам обрести дом. Затем, как раз перед тем, как власти Дубая собирались депортировать нас обратно в Пакистан, Моше Фейглин прочитал статью о нас и помог получить визу в Израиль», — говорит Саджид.

Семья Самуэль прибыла в Израиль, где их ждали друзья из социальных сетей, принявшие их в своем доме. «Они показали такие большие познания в иудаизме, что мы были в шоке», — рассказал принимавший их Дон Шренский. Через день после приезда Саджид и Фара со слезами на глазах стояли перед Стеной Плача. От волнения они даже забыли положить в неё заранее подготовленную записку с просьбой.

Что в ней было написано?

«Мы поблагодарили Бога за то, что он привел нас сюда, и попросили его оставить в Израиле до конца наших дней».

Чиновники не верят

Но когда пара прибыла на собеседование для продления визы в иммиграционный орган, служащий не поверил в чистоту их намерений и поставил отказ. Сегодня всей семье грозит депортация. Саджид и Фара активно ищут новое место для жизни, чтобы завершить гиюр и остаться в Израиле на законных основаниях. Они обратились в адвокатскую фирму «Томер Варша» за юридическим представительством, и теперь правозащитники фирмы активно борются за справедливость в этом деле! Ранее им уже удалось добиться признания частных ортодоксальных гиюров в МВД, и данное дело еще раз подтверждает необходимость этой процедуры.

Адвокат Томер Варша, представляющий семью Самуэль, добавляет: «Решение комиссии по исключительным случаям было дано без объяснения причин и без каких-либо весомых аргументов. Я призываю органы власти исправить вопиющую несправедливость».

Если у вас или у ваших близких возникли проблемы с легализацией статуса в Израиле, вы прошли или намереваетесь пройти гиюр, для того чтобы подтвердить ваше вероисповедание, специалисты фирмы «Томер Варша» всегда смогут эффективно вам помочь!

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