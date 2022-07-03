В старости становятся невыносимыми: названы три самых противных знака Зодиака

Астрологи назвали тех, кто на старости лет точно устроит «веселую» жизнь близким.
Об этом пишет УНИАН.
Весы
Внешние признаки старения сильно расстраивают представителей этого знака. Они страдают из-за потери былой красоты и донимают родственников и друзей. Можете попробовать успокоить Весы с помощью комплиментов.
Дева
Перфекционизм Дев в преклонные годы доходит до абсурда. Они ставятся мелочными и придирчивыми, будут устраивать скандалы по поводу и без. Представители этого знака буквально будут «выносить мозг» окружающим и предъявлять им свои претензии. Помочь может интересное дело: так что просто переключите его внимание.
Овен
Овны с ранних лет донимают других. Их упрямство с возрастом становятся еще более противными. Такие люди обожают поучать, считая, что обладают огромными знаниями и жизненным опытом. Старайтесь не спорить с ними. Попробуйте хитро «подбросить» им правильное решение проблемы так, как будто они сами додумались до него.