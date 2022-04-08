В Украине прогнозируют новые столкновения с россиянами даже после войны

18:50, Вчера
Общество
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Фото: Генштаб ВСУ

Конфликт с рф не закончится с завершением войны, локальные столкновения будут происходить еще долгие годы. И это не говоря о том, что украинцы никогда не простят россии вторжения на свои земли и смерти своих сограждан.

Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу ISLND TV.

Он считает, что конфликт Украины с рф останется на года. При этом противостояния масштабов текущей войны уже не будет — «они просто неспособны» совершить еще одну похожую операцию, заверил он.

Он отметил, что украинская сторона предупреждала рф о потере своей прежней боеспособности на десятки лет в случае полномасштабного вторжения. Но путину важнее были его амбиции, а не будущее армии, и уж тем более не жизни россиян, отметил он.

По его мнению, в будущем рф еще попробует  отрезать Украину нас от Азовского моря окончательно, или захватить Харьков, но все эти попытки обречены.

«Курсор» писал ранее, что в сети показали жуткие фото освобожденных пригородов Киева. Российских военных удалось выбить из многих населенных пунктов Киевской области. И вот в сети показали кадры террора, который устроили путинские войска на территории Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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