В январе удача отвернется от трех знаков Зодиака

Речь идет об Овнах, Тельцах и Рыбах.

Овен

В следующем месяце зимы Овнам будет очень не сладко. Вы можете столкнуться с предательством своих партнеров. Что это значит? Вас могут обмануть на крупную сумму денег, в результате чего вы останетесь с пустым кошельком. Будьте осторожны при подписании любых документов. Также не стоит заключать сделки относительно недвижимости.

Телец

У Тельцов все будет плохо в личной жизни. Вы слишком вспыльчивы и не готовы идти на компромиссы, поэтому вам будет сложно решить насущные проблемы со своим партнером. Если вы не хотите разорвать отношения и остаться без пары, вам стоит держать себя в руках. Не гните свою линию, лучше прислушайтесь к мнению другого человека.

Рыбы

Рыбы привыкли жить в своем выдуманном мире, полагаясь на волю случая. При этом уже в январе 2023 года им придется столкнуться с жестокой реальностью. Люди, которые их окружают, могут сбросить с себя маски, и тогда Рыбкам предстоит понять, кто есть кто на самом деле. Не исключено, что они могут разочароваться в своем ближайшем окружении, что очень ударит по их представлению о дружбе и любви.