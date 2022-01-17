Власти Великобритании арестовали двух подростков, причастных к захвату заложников в синагоге Техаса

Полиция Большого Манчестера заявила в воскресенье вечером, что сотрудники службы по борьбе с терроризмом арестовали двух подростков.

Британские власти арестовали двух подростков в связи с захватом заложников в субботу в синагоге в Колливилле, штат Техас, после того как раввин общины раскрыл новые подробности мучительного испытания.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Арест был произведен через несколько часов после того, как федеральные власти в воскресенье назвали 44-летнего гражданина Великобритании Малика Фейсала Акрама стрелком, взявшим в заложники четырех человек в синагоге Congregation Beth Israel.

Полиция Большого Манчестера заявила в воскресенье вечером, что сотрудники службы по борьбе с терроризмом арестовали двух подростков, которые оставались под стражей в Южном Манчестере. Никаких дополнительных подробностей о личности задержанных или их причастности к захвату заложников предоставлено не было.

В субботу четверо заложников, в том числе раввин Чарли Сайтрон-Уокер, удерживались Акрамом более 10 часов в конгрегации Бет Исраэль, прежде чем были освобождены командой ФБР по спасению заложников. Преступник, который был убит во время инцидента, как предполагается, замаскировался под человека, нуждающегося в убежище, чтобы проникнуть в синагогу.

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