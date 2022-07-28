Внезапные болезни, травмы и стрессы: знаки Зодиака, которых вскоре подведет здоровье

Некоторым знакам Зодиака стоит в ближайшее время быть максимально внимательными к своему здоровью и не игнорировать любые симптомы.
Об этом рассказала знаменитый астролог Арина Артуровна.
Близнецы
Близнецам в случае ухудшения самочувствия следует обратить внимание на здоровье. Чем раньше начнете лечение, тем быстрее оно закончится успешно.
Так же не стоит поддаваться на авантюры и не вкладывать в сомнительные операции деньги.
Дева
Девам следует не ввязываться в авантюрные идеи. Это может грозить в дальнейшем судебными разбирательствами. Так же не планируйте никаких поездок далеко от дома, это опасно.
Не начинайте на этой неделе оформление документов для выезда за границу. Возникнут непредвиденные ситуации, которые в дальнейшем могут сделать это невозможным.
Скорпион
Скорпионам следует максимально проявить внимание и уважение в коммуникации с руководством или родителями.
Переговоры на этой неделе будут иметь не тот результат, на который вы надеялись. В отношениях с вашей половинкой тоже будет не все радужно, что приведет к излишнему стрессу.