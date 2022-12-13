Военный спутник рф сошел с атмосферы и сгорел

Запуск космического аппарата состоялся 16 октября, он мог быть предназначен для разведки, как и предыдущий спутник «Космос-2555». Тот также сгорел в атмосфере.

Российский военный спутник «Космос-2560» меньше чем через два месяца после запуска сошел с атмосферы и сгорел.

Об этом в своем Twitter сообщил ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдауэлл.

По его словам, предыдущий российский спутник этой серии тоже не смог достигнуть орбиты.

«Российский военный спутник «Космос-2560″, запущенный в октябре, вернулся в атмосферу 10 декабря над Гуамом. Как и предыдущий спутник этой серии, он не проводил никаких операций по выведению на орбиту», — сообщил Макдауэлл.

Как сообщал Курсор, 9 сентября российский спутник, сошел с орбиты и упал на Землю, превратившись в яркий огненный шар при входе в атмосферу. Необычное явление наблюдали жители Среднего Запада США. Американское метеоритное общество получило около 80 сообщений о ярком огненном шаре. Некоторым даже удалось запечатлеть объект на видео.

Они отмечают, что огненный шар был обнаружен примерно в то время, когда спутник «Космос-2551» проходил над этим регионом. По мнению Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского университета, именно этот российский спутник, вероятно, является тем объектом, который вошел в атмосферу.

Макдауэлл также отметил, что спутник ни разу не менял свою орбиту с момента запуска.

Курсор ранее сообщал, что ученые предупредили: за жизнью на Земле могут наблюдать из других галактик. Ученые из Корнелльского университета обнаружили 2034 звездные системы, потенциальные обитатели которых могут наблюдать за людьми на планете Земля.

Некоторые из них находятся настолько близко, что «местные» инопланетяне при должны технологиях могут даже улавливать радиоизлучения нашей планеты.