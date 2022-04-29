Война в Украине: астролог прогнозирует существенное обострение и судьбоносное событие

Период обострения ситуации, эскалации очень вероятен в конце июля — в начале августа, говорит астролог.

С 29 апреля Плутон — планета трансформации, кризиса, разрушения — становится ретроградным. По прогнозу астролога Ольги Медвецкой, это будет побуждать к продолжению военных действий, однако локализованных. При этом, несмотря на то, что провал россии* уже очевиден, кремль попытается удвоить усилия по завоеванию территорий.

Об этом пишет УНИАН.

Астроэксперт отмечает, что продлится такое движение Плутона до начала ноября этого года.

«Итак, делаем выводы, что выкуривание оккупантов с украинской земли, возможно, затянется», — добавляет Медвецька.

Она рассказала, что примерно в первой половине мая возможно применение химического оружия. А дальше вообще ожидается обострение ситуации, сильное напряжение, говорит она.

«Период обострения ситуации, эскалации очень вероятен в конце июля — начале августа. Будем надеяться, что планеты своим напряжением в тот период спровоцируют просто много ссор между людьми, а не вот это все. Однако риск чего-то масштабного и агрессивного немалый», — подытожила астролог.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!