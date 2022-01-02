Впервые в истории США число иммигрантов превысило число новорожденных

В 2021 году в США иммигрировало 244 тысячи человек, в то время как родилось только 148 тысяч человек.

Впервые в американской истории число иностранных граждан, иммигрировавших в США, превысило число родившихся в стране в 2021 году.

По данным Бюро переписи населения США, в 2021 году население страны увеличится всего на 0,1 процента, что является «самым низким показателем [роста населения] с момента основания страны».

Это первый раз со времен Великой депрессии в 1937 году, когда население США выросло менее чем на один миллион человек.

Неудивительно, что пандемия COVID-19, в результате которой многие потеряли работу, привела к снижению числа беременностей, поскольку люди оказались на нестабильной финансовой почве.

Институт также обнаружил, что «чистая международная миграция… превысила естественный прирост для данного года».

Избыток рождений (достаточный для поддержания численности населения) составил всего 148 043 человека, в то время как число прибывших в США составило 244 622 человека.

Курсор также писал, что в США тысячи рейсов отменены из-за новогоднего хаоса в аэропортах. В субботу в Соединенных Штатах продолжались серьезные перебои с авиаперевозками: плохая погода в некоторых районах страны усугубила последствия массового всплеска инфекций, вызванных штаммом Omicron.

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