Врач назвала овощ, который может продлить жизнь на 10 лет

22:32, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Благодаря употреблению овоща уничтожается патогенная флора в кишечнике.

Диетолог Анжелика Дюваль утверждает, что регулярно употребляя чеснок, человек получает возможность прожить дольше 10 лет.

Об этом сообщает издание Wworld.

Врач рассказала, что благодаря употреблению чеснока уничтожается патогенная флора в кишечнике – это в свою очередь способствует укреплению иммунитета, который на 70 процентов определяется бактериальным составом кишечника.

Диетолог добавила, что при обработке  чеснока в организм вместе с дыханием проникают летучие вещества. Эти вещества дают антимикробный эффект, обеззараживают организм. Такая защита от бактерий тоже очень важна в плане долголетия – она означает устойчивость к воспалению и инфекциям, которые могут сокращать жизнь организма.

Кроме того, пряный овощ насыщен молибденом и хромом: данные микроэлементы улучшают контроль уровня сахара в крови, а также регуляцию обменных процессов, выработку ферментов. Дюваль объяснила, что это благоприятно сказывается на пищеварительной системе, состояние которой играет большую роль в работе иммунитета и склонности к долголетию.

«Регулярное употребление чеснока поможет человеку прожить на 10 лет дольше», – резюмировала медик, уточнив, что это правило работает, если человек в целом тяготеет к здоровому образу жизни.

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