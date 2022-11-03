Врач назвала овощ, который может продлить жизнь на 10 лет

Диетолог Анжелика Дюваль утверждает, что регулярно употребляя чеснок, человек получает возможность прожить дольше 10 лет.

Об этом сообщает издание Wworld.

Врач рассказала, что благодаря употреблению чеснока уничтожается патогенная флора в кишечнике – это в свою очередь способствует укреплению иммунитета, который на 70 процентов определяется бактериальным составом кишечника.

Диетолог добавила, что при обработке чеснока в организм вместе с дыханием проникают летучие вещества. Эти вещества дают антимикробный эффект, обеззараживают организм. Такая защита от бактерий тоже очень важна в плане долголетия – она означает устойчивость к воспалению и инфекциям, которые могут сокращать жизнь организма.

Кроме того, пряный овощ насыщен молибденом и хромом: данные микроэлементы улучшают контроль уровня сахара в крови, а также регуляцию обменных процессов, выработку ферментов. Дюваль объяснила, что это благоприятно сказывается на пищеварительной системе, состояние которой играет большую роль в работе иммунитета и склонности к долголетию.

«Регулярное употребление чеснока поможет человеку прожить на 10 лет дольше», – резюмировала медик, уточнив, что это правило работает, если человек в целом тяготеет к здоровому образу жизни.