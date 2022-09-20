Врач назвала продукты, которые нельзя сочетать с лекарствами

Врач-эндокринолог и диетолог Ирина Калинина рассказала, что есть группы продуктов, которые могут ухудшить самочувствие после приема лекарств.

Многие лекарственные средства имеют особые примечания, о которых стоит знать перед приемом. Некоторые таблетки нужно пить до еды, некоторые после или во время приема пищи. Но есть еще примечание, касающееся продуктов. Врач-эндокринолог и диетолог Ирина Калинина рассказала, что нельзя сочетать с препаратами.

Об этом сообщает издание m24.

По словам специалиста, антибиотики нельзя употреблять вместе с кислыми овощами и фруктами, потому что они снижают действие препаратов на организм. А при лечении тромбоза следует аккуратнее быть с клюквенным соком. При одновременном приеме антиагулянтов и напитка может произойти кровотечение.

К подобному эффекту приведет и употребление огурцов, сои, фасоли, листьев салата, капусты, шпината. С препаратами, которые принимаются для снижения свертываемости крови, нельзя употреблять продукты, богатые витамином К. А вот мочегонные средства не стоит сочетать с молоком, иначе могут начаться нарушения желудочно-кишечного тракта.

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