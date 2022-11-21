Врач назвала три анализа, которые отражают старение организма

Если самочувствие и эти показатели в норме, тогда ваш паспортный возраст находится в гармонии с биологическим.

Кардиолог Анна Кореневич отметила, что многих волнует вопрос, насколько организм в порядке и, конечно же, приятно убедится, что уровень здоровья находится на уровне молодого организма, а не превышает паспортные показатели в несколько раз. Но, чтобы это узнать, нужно провести определенные анализы

Об этом специалист рассказала на своем Telegram-канале.

По ее словам, обмен глюкозы и уровень воспаления в организме отражает уровень процессов старения. Речь идет о людях без диабета. Увы, наличие диабета ускоряет процессы старения.

Если у вас нет диабета, и вы хотите убедиться, что у вас нет биохимических маркеров старения, то можно сдать анализы и понять ваш уровень. Вот эти маркеры:

Инсулин — чем ниже уровень инсулина, тем выше к нему чувствительность, если нет диабета. Высокая чувствительность к инсулину — свойство молодого организма. Оптимальные цифры 5 мк ЕД/мл и ниже.

Гликированный гемоглобин — отражает среднюю концентрацию глюкозы в вашей крови за 3 месяца. Чем ниже уровень в пределах нормы, тем лучше (норма 4,8 процента до 5,9 процента).

Высокочувствительный С реактивный протеин — отражает процессы системного не бактериального воспаления, в основе которого лежат процессы старения. Чем выше этот показатель, чем выше уровень биологического старения на биохимическом уровне. Чем ниже, тем лучше.

Если ваше самочувствие и эти показатели в норме, то ваш паспортный возраст находится в гармонии с вашим биологическим возрастом.

Если ваше самочувствие в норме, но эти показатели выше нормы, то процессы старения идут незаметно, но полным ходом и скоро дадут о себе знать проблемами на уровне здоровья.

Главные и единственные причины ускорения процессов старения — это высокий уровень стресса, чрезмерное психоэмоциональное напряжение и постоянное подавление негативных эмоций.

Избыточная масса тела, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, никотином, нарушения сна, высокое давление, сахар и холестерин — это прямые и очень опасные последствия высокого уровня стресса и эмоциональных проблем.

«Курсор» писал ранее, какие привычки ускоряют процесс старения.