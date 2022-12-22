Врач объяснила, безопасно ли использовать ватные палочки для чистки ушей

Ватные палочки – это универсальные гигиенические принадлежности, которые предназначаются для чистки ушей, а также могут использоваться в косметических целях. Но безопасно ли их использовать?

На своем Telegram-канале врач Мария Вороненко рассказала, как правильно чистить уши.

Специалист отметила, что каждый месяц у взрослого человека производится примерно 20 мг ушной серы в слуховых проходах Выработка ушной серы зависит от физиологических и генетических особенностей организма, от работы гормонов и т.д. Ушная сера защищает ухо человека от попадания в него пыли, бактерий, разных микроорганизмов, задерживает воду от попадания вглубь слухового прохода.

⠀

Как правильно чистить уши:

чистить ватными палочками слуховой проход необязательно;

достаточно промыть чистой водой ушную раковину и область вокруг прохода

Косметическими ватными палочками можно чистить уши, но не глубже, чем на длину именно ватной головки (примерно 1,5-2 см). Если чистить глубже, существует риск проталкивания серных масс, что со временем может привести к формированию серной пробки.