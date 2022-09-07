Врач-онколог назвал ранние признаки рака крови: важно не пропустить

Доктор медицинских наук, врач-онколог, гематолог и лучевой терапевт Александр Серяков назвал шесть ранних признаков рака крови.
Об этом пишет novosti-n.org.
Он отметил, что специфических симптомов у лимфом и лейкозов нет, обычно эти заболевания проявляются общей симптоматикой, которую специалисты называют синдромом интоксикации.
Серяков перечислил шесть основных признаков начала заболевания:
- снижение массы тела более чем на 10% за полгода;
- кожный зуд;
- обильная ночная потливость, из-за которой приходится менять постельное белье и одежду;
- повышение температуры тела до 38 градусов и выше;
- проблемы со слизистой – например, кровоточивость десен;
- увеличение периферических лимфоузлов;
При наличии подобных симптомов врач настоятельно рекомендует обратиться к специалисту. Исследования всех заболеваний крови, отмечает онколог, начинаются с классического анализа крови, который способен указать на нетипичные изменения.