Врач-онколог назвал ранние признаки рака крови: важно не пропустить

Поскольку специфических симптомов у лимфом и лейкозов нет, важно не игнорировать косвенные симптомы и плохое самочувствие.

Доктор медицинских наук, врач-онколог, гематолог и лучевой терапевт Александр Серяков назвал шесть ранних признаков рака крови.

Об этом пишет novosti-n.org.

Он отметил, что специфических симптомов у лимфом и лейкозов нет, обычно эти заболевания проявляются общей симптоматикой, которую специалисты называют синдромом интоксикации.

Серяков перечислил шесть основных признаков начала заболевания:

снижение массы тела более чем на 10% за полгода;

кожный зуд;

обильная ночная потливость, из-за которой приходится менять постельное белье и одежду;

повышение температуры тела до 38 градусов и выше;

проблемы со слизистой – например, кровоточивость десен;

увеличение периферических лимфоузлов;

При наличии подобных симптомов врач настоятельно рекомендует обратиться к специалисту. Исследования всех заболеваний крови, отмечает онколог, начинаются с классического анализа крови, который способен указать на нетипичные изменения.