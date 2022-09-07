Врач-онколог назвал ранние признаки рака крови: важно не пропустить

13:00, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Поскольку специфических симптомов у лимфом и лейкозов нет, важно не игнорировать косвенные симптомы и плохое самочувствие.

Доктор медицинских наук, врач-онколог, гематолог и лучевой терапевт Александр Серяков назвал шесть ранних признаков рака крови.

Об этом пишет novosti-n.org.

Он отметил, что специфических симптомов у лимфом и лейкозов нет, обычно эти заболевания проявляются общей симптоматикой, которую специалисты называют синдромом интоксикации.

Серяков перечислил шесть основных признаков начала заболевания:

  • снижение массы тела более чем на 10% за полгода;
  • кожный зуд;
  • обильная ночная потливость, из-за которой приходится менять постельное белье и одежду;
  • повышение температуры тела до 38 градусов и выше;
  • проблемы со слизистой – например, кровоточивость десен;
  • увеличение периферических лимфоузлов;

При наличии подобных симптомов врач настоятельно рекомендует обратиться к специалисту. Исследования всех заболеваний крови, отмечает онколог, начинаются с классического анализа крови, который способен указать на нетипичные изменения.

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Автор материала:
Тали Малкина
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