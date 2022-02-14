Врач рассказал, как облегчить боль в горле при Омикроне

Облегчить состояние при болях в горле всегда помогает увлажнение. При хорошем увлажнении слизистая дыхательных путей будет меньше повреждаться, растрескиваться, раздражаться, и снизится как боль в горле, так и приступы кашля.

Врач-пульмонолог Владимир Бекетов говорит, что изматывающий и долго сохраняющийся кашель — одна из частых жалоб при заражении омикрон-вариантом коронавируса. Особенно активно этот симптом развивается у тех, кто подхватил последнюю версию — так называемый «стелс-омикрон», или подвариант ВА.2.

Об этом пишет sud.ua.

Врач уверяет, что независимо от того, каков механизм возникновения кашля при ковиде в каждом конкретном случае, облегчить состояние всегда помогает увлажнение. Для нормального функционирования слизистых нам нужна влажность больше 35-40%. Если в доме такого нет, а влажность нарушена в большинстве квартир, рекомендованы бытовые увлажнители — их использование в большинстве случаев эффективно помогает облегчить кашель.

Кроме воздуха пульмонолог советует увлажнять свои слизистые оболочки. Так, можно использовать различные леденцы, пастилки, конфеты для рассасывания. Они увеличивают слюноотделение, благодаря чему увлажняются верхние дыхательные пути и будут уменьшаться исходящие оттуда кашлевые позывы.

Помимо этого, нужно пить побольше жидкости, рекомендует доктор. Это может быть вода, чай, отвары трав. Раньше было предположение, что необходимо защелачивать слизистые, но эта гипотеза себя не оправдала, добавил специалист.

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