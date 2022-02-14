Врач рассказал, как облегчить боль в горле при Омикроне

Врач-пульмонолог Владимир Бекетов говорит, что изматывающий и долго сохраняющийся кашель — одна из частых жалоб при заражении омикрон-вариантом коронавируса. Особенно активно этот симптом развивается у тех, кто подхватил последнюю версию — так называемый «стелс-омикрон», или подвариант ВА.2.
Об этом пишет sud.ua.
Кроме воздуха пульмонолог советует увлажнять свои слизистые оболочки. Так, можно использовать различные леденцы, пастилки, конфеты для рассасывания. Они увеличивают слюноотделение, благодаря чему увлажняются верхние дыхательные пути и будут уменьшаться исходящие оттуда кашлевые позывы.
Помимо этого, нужно пить побольше жидкости, рекомендует доктор. Это может быть вода, чай, отвары трав. Раньше было предположение, что необходимо защелачивать слизистые, но эта гипотеза себя не оправдала, добавил специалист.
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