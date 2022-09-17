Врач рассказал, какой вред организму приносит жевательная резинка

Жевательные резинки — популярное кулинарное изделие, которое используют, чтобы быстро освежить дыхание, когда полноценная гигиена недоступна. Но увлекаться продуктом не стоит, и врач Сергей Вялов объяснил почему.

Об этом сообщает Radiosputnik.

В первую очередь, специалист развенчал миф о том, что жевательная резинка не переваривается, поэтому ее нельзя ни в коем случае глотать. На самом деле, она является инертным веществом, в котором есть ароматизаторы и наполнители. После ее пережевывания остается матрица, которая переваривается и проходит через желудочно-кишечный тракт, ни к чему не прилипая внутри.

Но при этом, жевательной резинкой не стоит злоупотреблять, потому что это может негативно отразиться на микрофлоре кишечника. В составе продукта есть много заменителей сахара и других вещества, которые могут увеличить количество патогенных бактерий. Частое употребление жвачки также может спровоцировать метеоризм и расстройства пищеварения.

«Курсор» писал ранее, что недавно разработанная экспериментальная жевательная резинка может стать неожиданным инструментом в борьбе с распространением коронавируса. Согласно исследованию, новая жевательная резинка улавливает вирусные частицы, которые содержатся в больших количествах в слюне больных пациентов, и предотвращает их распространение.