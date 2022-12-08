Врач рассказала, почему перед сном полезно съедать ложку меда

Продукт богат на витамины С, В, Е, К и большое количество микроэлементов.

Одним из самых вкусных натуральных продуктов является мед. В его составе содержится большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания работы нашего организма. Врач Мария Вороненко назвала пять убедительных причин, почему ложечку меда следует съедать каждый день перед сном.

Об этом специалист написала на своем Telegram-канале.

По ее словам, этот продукт помогает крепко уснуть, поскольку способствует выработке мелатонина — гормона сна. Он отвечает за здоровый сон, обновление клеток и восстановление нервной системы.

Также мед способствует сжиганию жира. Активные люди, регулярно употребляющие продукт, имеют более быстрый метаболизм, чем те, кто занимается спортом, но не употребляет мед.

Более того, его употребление положительно сказывается на работе печени, потому что мед помогает активизировать выведение токсинов из организма.

Еще одна причина — укрепление иммунитета. Продукт богат на витамины С, В, Е, К, а также марганец, медь, цинк и другие вещества, которые улучшают защиту организма и помогают ему справляться с вирусами и бактериями.

Также мед спасает от усталости. По словам врача, он признанный адаптоген, повышающий устойчивость организма к разным видам стресса и воздействию окружающей среды.

«Курсор» писал ранее, что канадские ученые из Университета Торонто провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление меда способно снизить риск развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, в том числе и сахарного диабета.