Врач сообщила, что нельзя делать перенесшим штамм Омикрон

Медики рекомендуют дать организму спокойно восстановиться и в первые две недели от начала заболевания избегать повышенной физической активности. Также стоит следить за своим рационом и избегать стрессов.

В течение 2-3 недель необходимо соблюдать режим сна 8−10 часов, пить много воды и не злоупотреблять физнагрузками. Такие советы дала переболевшим штаммом Омикрон иммунолог Ирина Ярцева.

Об этом пишет ura.news.

По ее словам, для Омикрона характерна интоксикация, выраженная слабость и чуть повышенная утомляемость.

Поэтому врач посоветовала дать организму спокойно восстановиться и в первые две недели от начала заболевания избегать повышенной физической активности.

Даже работой не надо себя сильно перегружать. А в следующую неделю наращивать нагрузку до привычной, больше пить, рассказала Ярцева.

При этом важно питаться сбалансировано и регулярно — лучше небольшими порциями 5-6 раз в день.

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