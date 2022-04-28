Врачи назвали симптомы инфаркта, которые не связаны с болью в груди

Исследователи выяснили, какие симптомы инфаркта никоим образом не связаны с болью в груди. Такой вывод был сделан после наблюдений за более чем 4700 добровольцами старше 18 лет, попавшими в больницу в период с октября 2010 года по сентябрь 2019 года,

По словам португальского доктора Пауло Медейроса, у пациентов с одышкой или усталостью прогноз был хуже, чем у пациентов с болью в груди.

При этом чаще такие симптомы встречались у женщин, чем у мужчин. Такие проявления были также у людей с такими состояниями, как гипертония, диабет, заболевания почек и легких.

Наиболее частые признаки инфаркта миокарда:

Интенсивный постоянный боль за грудиной. Боль не прекращается после приема нитроглицерина. Продолжительность боли более 15 минут.

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