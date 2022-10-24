Врачи рассказали, когда на самом деле нужно чистить зубы

Чистка зубов — это каждодневный процесс. Но когда же их нужно чистить до завтрака или после? Этот вопрос был всегда дилеммой.

Зубная паста содержит лауретсульфат натрия, который помогает образовывать пену для лучшей чистки. К сожалению, он также подавляет восприятие вашими вкусовыми рецепторами сладких ароматов, одновременно разрушая молекулы жира, которые блокируют горькие ароматы.

Об этом пишет издание IFLS..

Таким образом лучше всего чистить зубы щеткой перед завтраком.Большинство дантистов склоняются именно к этой точке зрения.

Пока мы спим, бактерии во рту усердно размножаются, поэтому так важно очистить зубы сразу после пробуждения.

Чистка зубной пастой с фтором поможет избавиться от нежелательных «гостей» во рту и покроет эмаль дополнительным защитным слоем. Это важно, потому что многие продукты могут разрушить вашу эмаль, делая ваши зубы более уязвимыми для инфекций.

Почистив зубы перед завтраком, вы вернете своим зубам и деснам счастливое и здоровое состояние. Чистка зубов также может вызвать выделение слюны: жидкости, образующейся во рту, которая помогает расщеплять пищу и поддерживать здоровую среду во рту.

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