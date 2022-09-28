Врачи: Целуя кошку, человек рискует серьезно заболеть

Эксперты не советуют постоянно целовать своих любимых питомцев, поскольку на это есть особые причины.

Кошка, сама того не желая, может передать своему хозяину после поцелуев много болезней и паразитов.

Об этом пишет rsute.ru.

Безусловно, в отличие от уличных животных, домашние кошки имеют не большой риск подцепить какое-то заболевание, однако он присутствует. Большинство грибков и бактерий человек приносит в дом сам на уличной одежде или обуви. Поэтому эта ситуация не теряет своей актуальности.

Большинство вирусов могут передаваться воздушно-капельным способом. Даже небольшой риск есть, если кошка внешне выглядит здоровой. Простые бактерии живут в организме животного и человека и не опасны при хорошем иммунитете.

Грибок

Домашний питомец может быть его носителем, однако не болеть от грибка. Кроме этого, человек может заразиться во время инкубационного периода, когда кошка уже была инфицирована, однако внешне никаких признаков заболевания не возникло. К наиболее популярному грибку, который передается от животного к человеку, можно отнести стригущий лишай.

Стафилококки

Если у человека слабый иммунитет, особенно после перенесенной болезни или серьезного лечения, то для него очень опасны некоторые семейства стафилококков. Самым страшным для человека является золотистый стафилококк, для которого характерны гнойные воспалительные процессы почти во всех тканях и органах. Также он часто проявляется на слизистой или коже.

Сальмонелла

Это опасное инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает молодых особей. Сальмонеллез представляет собой острую кишечную инфекцию, которая сопровождается высокой температурой. У некоторых кошек заболевание не проявляется, а у остальных возникают серьезные расстройства пищеварения, судороги, лихорадка.

Кроме этого, на теле и шерсти кошки есть множество различных организмов. Они передаются хозяину после соприкосновений с животным, а также слюну или царапинки на теле. Существует несколько болезней, приводящих к серьезным проблемам со здоровьем.

Поэтому очень важно следить за самочувствием животного, делать ему все прививки, обрабатывать шерсть противоблошиными медсредствами даже если есть уверенность, что блох нет, а также ни в коем случае не кормить кошку сырым мясом или рыбой, посещать ветеринара для профилактического осмотра.