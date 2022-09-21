«Все ради одной цели – спасения жизней!»

Согласно официальному сообщению Национального центра трансплантологии, июль и август стали рекордным для Израиля периодом по числу трансплантаций органов от скончавшихся доноров и доноров-альтруистов.

За два летних месяца было проведено 136 операций по трансплантации, а значит, именно столько человек получили второй шанс на жизнь. 77 операций стали возможными благодаря семьям, потерявшим близких, и еще 45 пациентов обрели новую жизнь благодаря неоценимому подарку доноров-альтруистов.

Проявив невероятный профессионализм, граничащий с героизмом, сотрудники Национального центра трансплантологии организовали рекордное количество пересадок, которые были выполнены в больницах «Бейлинсон», «РАМБАМ», «Асаф а-рофе», «Адасса», «Вольфсон», «Сорока», «Гилель Яфе», «Меир» и «Ихилов».

Немного статистики пересадок:

2 операции — доля печени

19 операций – печень

1 операция – печень и почка

28 операций – почка

6 операций – сердце

2 операции – почка и поджелудочная железа

8 операций – одно легкое

11 операций – два легких

В общей сложности 77 тяжело больных пациентов теперь смогут вести нормальную жизнь, благодаря тому что семьи 22 скончавшихся от смерти мозга израильтян смогли принять непростое, но важное решение о пожертвовании их органов.

Кроме того, было выполнено 45 трансплантаций почек с участием доноров-альтруистов и членов семей пациентов, нуждавшихся в пересадке.

«Этот рекорд был установлен только благодаря человеческому благородству, способности к самопожертвованию и щедрости! Вся команда центра продемонстрировала огромную преданность делу, люди отказывались от своих законных отпусков, а некоторые даже вернулись из-за границы, и все ради одной цели – спасения жизней!» — отметила доктор Тамар Ашкенази, директор Национального центра трансплантологии.

В Израиле существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке.