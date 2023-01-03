Все знаки Зодиака: подробный астрологический прогноз на январь

13:03, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Начинается первый месяц 2023 года. Это очень важное время, в которое каждому человеку придется найти ответы на важные вопросы, а также решить многие проблемы.

Астрологи рассказали, как вам нужно действовать, чтобы обрести счастье.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен
Овнам стоит попробовать договориться со своими внутренними демонами, поскольку это будет очень важный период времени. То, как они проживут январь, может определить их дальнейшее будущее. Именно сейчас, в первый месяц года задается лейтмотив всем двенадцати месяцам. Также астрологи советуют максимально внимательно планировать все возможные дела, чтобы не распылять свою энергию впустую. Овнам нужно следовать определенным правилам и ни в коем случае не рисковать. В противном случае январь не принесет должных результатов в работе и любви.

Телец
Тельцам необходимо начать месяц и год с чистки дома и души. Это будет очень важное время, в которое нужно избавиться от негативных мыслей, уныния. Если Тельцы начнут пускать дела на самотек, то даже самые безобидные на первый взгляд события станут фатальными и необратимыми. В январе люди данного Знака станут более харизматичными, привлекательными. Это можно использовать в своих целях как в деловой сфере, так и в любовной. Самое главное сейчас — оставаться собой в любой ситуации.

Близнецы
Близнецам удастся в январе раз и навсегда избавиться от многих неприятностей и проблем в самых разных сферах. Сильный ритуал на удачу существенно ускорит данный процесс. Можно и даже нужно фокусироваться на здоровье и настроении. Работа и любовная сфера должны отойти на второй план. В январе будет не до денег и не до свиданий. Всем тем, кто уже находится в отношениях или в браке, наоборот, стоит проявить активность и постараться помочь второй половинке справиться с проблемами. Отзывчивость и искренняя доброта сейчас превыше всего.

Рак
В январе ночные светила помогут Ракам повысить их энергетические вибрации и стать счастливыми. Начало месяца может быть не самым приятным и легким, но начиная со второй декады жизнь Раков начнет резко меняться в лучшую сторону. Первый месяц 2023 года прекрасно подойдет для творчества, поисков новых увлечений. Также можно попробовать найти новую работу, однако, при этом лучше пока не торопиться с решениями. Это замечательное время для изучения языков, получения новых знаний, совместной работы с приятными людьми.

Лев
Львам в январе нужно научиться быстро снимать стресс. Это очень важно, так как месяц будет крайне динамичный. Необходимо будет постоянно искать возможность отдохнуть и сменить обстановку. Львам придется максимально оперативно реагировать на любые неурядицы, встречаемые на пути, поскольку многие из них окажутся весьма необычными и непривычными. Вселенная потребует от этих людей больше уверенности в себе и больше внимания к мелочам. Еще астрологи советуют всем людям этого Знака подкреплять свои амбиции и слова поступками, чтобы не терять уважения окружающих.

Дева
Девам уже в самом начале января необходимо будет сделать энергетику своего дома положительной. Результат не заставит себя ждать, потому что отдыхать и работать в родных стенах станет в разы проще. Январь идеально подходит для путешествий. Для поездок лучше выбирать вторую половину месяца, так как 18 января Меркурий избавится от ретроградности, а значит будет меньше ставить палки в колеса людям этого Знака Зодиака.

Весы
Весам нужно привлечь силу стихии Воздуха себе на помощь, поскольку в январе придется больше работать и гораздо чаще сталкиваться со сложными жизненными ситуациями. Можно строить планы на будущее, но лучше пока делать это осторожно, никому не рассказывая о своих мыслях относительно того, как будут развиваться дела в работе, бизнесе, любви. В январе Весы смогут заполнить пробелы в знаниях, воспользовавшись помощью более мудрых и опытных людей. Не стоит обходить стороной советы и наставления тех, чей багаж знаний намного больше.

Скорпион
У Скорпионов могут быть большие проблемы из-за перепадов настроения, которые с течением времени будут идти на спад. Астрологи советуют всем людям, рожденным под этим Знаком, в январе оказывать психологическую помощь близким. Это благотворно скажется на карме, на удаче. В работе и делах стоит опасаться халатности. Даже небольшие ошибки могут привести к большим проблемам.

Стрелец
Стрельцам в январе лучше начать раньше вставать по утрам. Если они этого не делают и сомневаются в необходимости поддержания такого режима, астрологи советуют ознакомиться с четырьмя вескими причинами, которые помогут передумать и пересмотреть расписание дня. Один из плюсов раннего подъема — высокая продуктивность. Чем больше дел Стрельцам удастся сделать в январе, тем более успешными они станут в 2023 году в целом. В первый месяц года будет много событий, которые придется пережить впервые. Это очень интересное время.

Козерог
В январе Козероги будут одними из самых удачливых людей на планете. Представителям данного Знака Зодиака просто стоит дождаться 12 числа, ведь именно в этот день их главный покровитель в лице Марса избавится от ретроградности. Козероги обретут силу, мотивацию, желание стать лучше. В отношениях с близкими им понадобится больше доброты и ласки. Если в их жизни в конце 2022 года наступила черная полоса, в январе она закончится. Добрые дела помогут спровоцировать рост сочувствия со стороны окружающих. Астрологи советуют показывать свою любовь, какой бы сложной задачей это не оказалось.

Водолей
У Водолеев в январе может быть много дел и забот. Венера будет помогать им оставаться продуктивными и замотивированными, но иногда данная планета будет давать сбой. Астрологи советуют в первый месяц 2023 года Водолеям проявлять как можно больше физической активности. Гарантом успеха на рабочем поприще станет ответственность и трудолюбие. На любовных делах полезно скажется смена имиджа, физические упражнения и саморазвитие.

Рыбы
Согласно астропрогнозу, Рыбам в январе стоит обратиться за помощью к зодиакальной нумерологии. Если окружить себя правильными числами, удача сама пойдет в руки. Всем тем, кому очень хочется изменить жизнь, придется «встать с дивана» и начать действовать. Астрологи советуют не ждать помощи извне. У близких и друзей будут свои проблемы, свои дела и неурядицы. Рассчитывать в январе Рыбы могут только на себя. Это хорошее время для того, чтобы как следует поработать, а потом отвлечься от рутины, отдохнув. Любой труд вознаграждается.

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