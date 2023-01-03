Все знаки Зодиака: подробный астрологический прогноз на январь

Астрологи рассказали, как вам нужно действовать, чтобы обрести счастье.

Овен

Овнам стоит попробовать договориться со своими внутренними демонами, поскольку это будет очень важный период времени. То, как они проживут январь, может определить их дальнейшее будущее. Именно сейчас, в первый месяц года задается лейтмотив всем двенадцати месяцам. Также астрологи советуют максимально внимательно планировать все возможные дела, чтобы не распылять свою энергию впустую. Овнам нужно следовать определенным правилам и ни в коем случае не рисковать. В противном случае январь не принесет должных результатов в работе и любви.

Телец

Тельцам необходимо начать месяц и год с чистки дома и души. Это будет очень важное время, в которое нужно избавиться от негативных мыслей, уныния. Если Тельцы начнут пускать дела на самотек, то даже самые безобидные на первый взгляд события станут фатальными и необратимыми. В январе люди данного Знака станут более харизматичными, привлекательными. Это можно использовать в своих целях как в деловой сфере, так и в любовной. Самое главное сейчас — оставаться собой в любой ситуации.

Близнецы

Близнецам удастся в январе раз и навсегда избавиться от многих неприятностей и проблем в самых разных сферах. Сильный ритуал на удачу существенно ускорит данный процесс. Можно и даже нужно фокусироваться на здоровье и настроении. Работа и любовная сфера должны отойти на второй план. В январе будет не до денег и не до свиданий. Всем тем, кто уже находится в отношениях или в браке, наоборот, стоит проявить активность и постараться помочь второй половинке справиться с проблемами. Отзывчивость и искренняя доброта сейчас превыше всего.

Рак

В январе ночные светила помогут Ракам повысить их энергетические вибрации и стать счастливыми. Начало месяца может быть не самым приятным и легким, но начиная со второй декады жизнь Раков начнет резко меняться в лучшую сторону. Первый месяц 2023 года прекрасно подойдет для творчества, поисков новых увлечений. Также можно попробовать найти новую работу, однако, при этом лучше пока не торопиться с решениями. Это замечательное время для изучения языков, получения новых знаний, совместной работы с приятными людьми.

Лев

Львам в январе нужно научиться быстро снимать стресс. Это очень важно, так как месяц будет крайне динамичный. Необходимо будет постоянно искать возможность отдохнуть и сменить обстановку. Львам придется максимально оперативно реагировать на любые неурядицы, встречаемые на пути, поскольку многие из них окажутся весьма необычными и непривычными. Вселенная потребует от этих людей больше уверенности в себе и больше внимания к мелочам. Еще астрологи советуют всем людям этого Знака подкреплять свои амбиции и слова поступками, чтобы не терять уважения окружающих.

Дева

Девам уже в самом начале января необходимо будет сделать энергетику своего дома положительной. Результат не заставит себя ждать, потому что отдыхать и работать в родных стенах станет в разы проще. Январь идеально подходит для путешествий. Для поездок лучше выбирать вторую половину месяца, так как 18 января Меркурий избавится от ретроградности, а значит будет меньше ставить палки в колеса людям этого Знака Зодиака.

Весы

Весам нужно привлечь силу стихии Воздуха себе на помощь, поскольку в январе придется больше работать и гораздо чаще сталкиваться со сложными жизненными ситуациями. Можно строить планы на будущее, но лучше пока делать это осторожно, никому не рассказывая о своих мыслях относительно того, как будут развиваться дела в работе, бизнесе, любви. В январе Весы смогут заполнить пробелы в знаниях, воспользовавшись помощью более мудрых и опытных людей. Не стоит обходить стороной советы и наставления тех, чей багаж знаний намного больше.

Скорпион

У Скорпионов могут быть большие проблемы из-за перепадов настроения, которые с течением времени будут идти на спад. Астрологи советуют всем людям, рожденным под этим Знаком, в январе оказывать психологическую помощь близким. Это благотворно скажется на карме, на удаче. В работе и делах стоит опасаться халатности. Даже небольшие ошибки могут привести к большим проблемам.

Стрелец

Стрельцам в январе лучше начать раньше вставать по утрам. Если они этого не делают и сомневаются в необходимости поддержания такого режима, астрологи советуют ознакомиться с четырьмя вескими причинами, которые помогут передумать и пересмотреть расписание дня. Один из плюсов раннего подъема — высокая продуктивность. Чем больше дел Стрельцам удастся сделать в январе, тем более успешными они станут в 2023 году в целом. В первый месяц года будет много событий, которые придется пережить впервые. Это очень интересное время.

Козерог

В январе Козероги будут одними из самых удачливых людей на планете. Представителям данного Знака Зодиака просто стоит дождаться 12 числа, ведь именно в этот день их главный покровитель в лице Марса избавится от ретроградности. Козероги обретут силу, мотивацию, желание стать лучше. В отношениях с близкими им понадобится больше доброты и ласки. Если в их жизни в конце 2022 года наступила черная полоса, в январе она закончится. Добрые дела помогут спровоцировать рост сочувствия со стороны окружающих. Астрологи советуют показывать свою любовь, какой бы сложной задачей это не оказалось.

Водолей

У Водолеев в январе может быть много дел и забот. Венера будет помогать им оставаться продуктивными и замотивированными, но иногда данная планета будет давать сбой. Астрологи советуют в первый месяц 2023 года Водолеям проявлять как можно больше физической активности. Гарантом успеха на рабочем поприще станет ответственность и трудолюбие. На любовных делах полезно скажется смена имиджа, физические упражнения и саморазвитие.

Рыбы

Согласно астропрогнозу, Рыбам в январе стоит обратиться за помощью к зодиакальной нумерологии. Если окружить себя правильными числами, удача сама пойдет в руки. Всем тем, кому очень хочется изменить жизнь, придется «встать с дивана» и начать действовать. Астрологи советуют не ждать помощи извне. У близких и друзей будут свои проблемы, свои дела и неурядицы. Рассчитывать в январе Рыбы могут только на себя. Это хорошее время для того, чтобы как следует поработать, а потом отвлечься от рутины, отдохнув. Любой труд вознаграждается.