Всего два знака Зодиака ждет «черная полоса» в сентябре

Удача в первый месяц осени от них отвернется.

Водолей

Эксперты утверждают, что Водолеи последнее время слишком беспечно относились к жизни, при этом получая от нее все самое лучшее. Пришло и их время побороться за место под солнцем. В их окружении могут появиться недоброжелатели, которые так и будут пытаться вставить им палки в колеса.

Чтобы избежать масштабных конфликтов, Водолеям стоит усердно делать свое дело и меньше разговаривать. Не вступайте в дискуссии, не выясняйте отношения, не делайте что-то назло. Только так у вас получиться обойти острые углы и выйти из ситуации победителем.

Близнецы

Удача отвернется и от Близнецов. Вы можете попасть в любовный треугольник, последствия которого могут очень трагичными для кого-то одного, если не для всех. Поэтому прежде чем бросаться в омут с головой, вам стоит взвесить все «за» и «против».

Прекратите относиться к людям как к игрушкам и топать ножкой, если чего-то очень хочется. Помните, что таким своим поведением вы можете сломать кому-то жизнь. Не забывайте и о бумеранге, который обязательно к вам вернется, и уже в ближайшее время.