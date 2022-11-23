Вы рискуете деньгами и здоровьем: знаки Зодиака, на которые свалятся неприятности

Рак

В этот период возможны конфликты из-за чрезмерной прямолинейности, саркастичности, уязвимости. Аккуратно с алкоголем, что может привести к плачевным результатам.

При этом время благоприятно для проведения экспериментов и секретных опытов, для принятия серьезных решений, укрепления собственного авторитета, решения запутанных ситуаций.

Козерог

В делах на неделе могут быть разные препятствия, прежде всего посредством ограничительных правил и распоряжений.

А вот в денежных вопросах возможны задержки и убытки, хотя обычно с этим вы пытаетесь не рисковать.

Рыбы

Вам возрастет опасность простудных заболеваний, будьте осторожны и не переохлаждайтесь.

Время благоприятно для тяжелой или обыденной работы, ремонта квартиры, уборки, начала капитального ремонта или строительства.