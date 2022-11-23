Вы рискуете деньгами и здоровьем: знаки Зодиака, на которые свалятся неприятности

14:00, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которым грозят неприятности, конфликты, финансовые неурядицы и проблемы со здоровьем.

Трем знакам Зодиака до конца недели стоит проявить повышенную осторожность.

Прогноз дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Рак

В этот период возможны конфликты из-за чрезмерной прямолинейности, саркастичности, уязвимости. Аккуратно с алкоголем, что может привести к плачевным результатам.

При этом время благоприятно для проведения экспериментов и секретных опытов, для принятия серьезных решений, укрепления собственного авторитета, решения запутанных ситуаций.

Козерог

В делах на неделе могут быть разные препятствия, прежде всего посредством ограничительных правил и распоряжений.

А вот в денежных вопросах возможны задержки и убытки, хотя обычно с этим вы пытаетесь не рисковать.

Рыбы

Вам возрастет опасность простудных заболеваний, будьте осторожны и не переохлаждайтесь.

Время благоприятно для тяжелой или обыденной работы, ремонта квартиры, уборки, начала капитального ремонта или строительства.

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