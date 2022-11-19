Выходные будут тяжелыми: астролог дала неутешительный прогноз трем знакам Зодиака

У них могут быть проблемы, которые поставят в тупик или заставят нервничать.

Астрологи рассказали, что трем знакам Зодиака ближайшие выходные принесут проблемы и переживания. 19 и 20 ноября стрессы будут испытывать Львы, Весы и Скорпионы.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

Представители этого знака Зодиака могут нервничать из-за отмены планов. Они очень не любят, когда что-то идет не по их задумке. Иногда срыв или перенос планов становится настоящей катастрофой для этого величественного знака.

Звезды говорят, что на выходных они могут столкнуться с отменой мероприятия, куда давно хотели попасть. Это может быть какой-то концерт, деловая встреча, свидание. Также есть риск того, что отменится рейс, на который Львы купили билеты.

Весы

У Весов или их ближайших родственников на выходных могут быть проблемы со здоровьем. Если заболеют сами Весы, они все выходные проведут дома, отказавшись от прежних планов. Может быть и такое, что недуг будет у их детей или родителей. Тогда представители данного знака Зодиака вынуждены быть рядом, чтобы поддержать и помочь. Стрессов из-за этого не избежать.

Скорпион

Скорпионы столкнутся с бытовыми трудностями. Это может быть поломка какой-то техники, потребность что-то срочно изменить в своем жилище или проблемы из-за перебоев с электроэнергией. Проблема достигнет такого уровня, что буквально выведет их из себя.