Вздутие желудка может быть симптомом опасной болезни — врачи

Постоянное дутье живота может указывать на жировую болезнь печени или рак, возникший в брюшной полости.

Постоянное вздутие может сигналить о серьезных недугах. Жировая болезнь печени – это общий термин обозначения накопления жира в этом органе. Причиной такого ожирения могут быть чрезмерное употребление алкоголя, общее ожирение, высокий уровень холестерина в крови. Накопление жира в печени опасно тем, что оно может стать триггером воспаления, которое впоследствии может серьезно повредить ткань органа, вызвать ее отверждение и рубцевание, фиброз и цирроз.

Об этом пишет Страна здоровья.

При ожирении печени возникают процессы, связанные с замедлением кровообращения и повреждением вены, ведущей к органу. В результате возникает асцит, характеризующийся увеличением жидкости в животе и проявляющийся как вздутие или боль.

Накопление жидкости вызывает появление боли и вздутия живота. Большое количество жидкости может вызвать одышку. Это происходит из-за того, что жидкость давит на диафрагму, которая, в свою очередь, сжимает нижние отделы легких.

Но жировая болезнь печени и цирроз – не единственное состояние, которое может вызвать асцит. Ощущение вздутия также может объясняться развитием рака в брюшной полости (рак аппендикса, толстой кишки, яичников, матки, поджелудочной железы и печени).

Вздутие живота, вызванное патологией, обычно бывает не единственным признаком. Если говорить о болезни печени, то, кроме вздутия живота, на нее указывают такие симптомы как легко возникающие на теле синяки очень темная моча, смолистого вида кал, кожный зуд, перепады настроения.

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