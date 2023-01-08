Январь обернется катастрофой для трех знаков Зодиака

Им очень не повезет уже в ближайшее время.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым январь 2023 года не принесет ничего хорошего. Они будут много страдать из-за проблем в жизни.

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

У вас могут возникнуть проблемы на работе. Недоброжелатели могут вставлять вам палки в колеса, а начальство будет недовольно вашими результатами. Все это может вогнать вас в депрессию, вы можете ощущать поникшее состояние. На помощь вам могут прийти близкие, которые поддержат вас в трудную минуту. С ними вы сможете выйти из депрессии и взглянуть на жизнь по-новому.

Рак

Вы можете столкнуться с предательством близкого человека. Может случиться так, что ваш партнер изменит вам. Не терпите душевную болю, обратитесь за помощью к психологу. Он поможет вам избавиться от терзаний, мучений и боли, которую вы можете испытывать. Также можете поговорить по душам с близкими людьми, они не откажут вам в помощи.

Стрелец

Последнее время Стрельцы ходили только по белой полосе. Но, как известно, за каждой белой идет черная. Астрологи говорят, что вы можете очень больно упасть. Вас поджидают проблемы во всех сферах жизнедеятельности. Вас могут уволить с работы, да и отношения с партнером пойдут коту под хвост.