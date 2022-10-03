Тайны Стоунхенджа: археологи разгадали одну из загадок реликвии

Район был особым местом для сообществ охотников-собирателей за тысячи лет до того, как были установлены первые камни.

Недавние археологические раскопки в окрестностях Стоунхенджа дали экспертам из Бирмингемского и Гентского университетов возможность выявить тысячи доисторических ям.

Об этом пишет Express.

Отмечается, что это открытие радикально изменяет представление о древнем ландшафте, поскольку самая большая яма шириной 4 м и глубиной 2 м, вероятно, является древнейшим следом человеческой деятельности на Солсберийской равнине.

Яма датируется более чем 10 000 годами раннего мезолита, или среднего каменного века. К тому времени Британию заселили охотники-собиратели после последнего ледникового периода.

«Мы обнаружили некоторые из ранних свидетельств человеческой деятельности, ранее не исследованных в ландшафте Стоунхенджа», — говорят ученые.

Это означает, что район был особым местом для сообществ охотников-собирателей за тысячи лет до того, как были установлены первые камни.

Согласно данным расследователей, шесть больших ям, раскопанных в ходе исследования, датируются периодом от 8 000 лет до нашей эры (ранний мезолит) до 1 300 лет до нашей эры (средний бронзовый век). Скорее всего, они были вырыты как охотничья ловушка для большой дичи.

«Картографирование расположения ям показало, что они сгруппированы в местах, которые неоднократно посещались на протяжении тысячелетий, особенно на возвышенностях к востоку и западу от Стоунхенджа, вероятно, из-за открывающегося ландшафта», – отметили археологи.

Как сообщал Курсор, ученые, изучавшие Стоунхендж, сошлись во мнении, что строители, вероятнее всего, использовали монумент в качестве солнечного календаря и с его помощью определяли времена года. Однако недавно исследователи пришли к неожиданным выводам, что Стоунхендж выполнял функцию древнего кладбища.

Также Курсор писал о том, что археологи из Wessex Archeology изучили художественные элементы, которые мастера неолитического искусства «золотого века» использовали в оформлении мемориальных камней из Стоунхенджа.