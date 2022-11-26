Запрыгнут в последний вагон: названы знаки Зодиака, которых ждут перемены в декабре 2022

Астрологи составили прогноз на декабрь 2022 года. Эксперты отмечают, что Стрельцы и Рыбы — это два знака Зодиака, которых в следующем месяце ждут серьезные перемены. Коснутся они разных сфер жизни.

Об этом пишет УНИАН.

Стрелец

Стрельцы с 1 декабря будут иметь хорошее настроение и мотивацию к каким-то новым свершениям. Например, они захотят начать какой-то новый проект или придумают себе какое-то развлечение. Дополнительно их будет мотивировать и финансовая сторона — в первой половине декабря 2022 стоит ждать незапланированного прихода денег.

Перемены могут быть связаны также с местом работы. Стрельцов могут назначить на новую должность, что повлечет за собой большую ответственность. Представители данного знака будут довольны собой и своей работой.

Рыбы

Рыбам стоит ждать перемен в плане жилья. С великой вероятностью они куда-то переедут прямо перед Новым годом. Звезды говорят о том, что переезд, скорее всего, будет не по их воле. Однако они с этим справятся и примут данное испытание судьбы.

Кроме того, Рыбы могут узнать очень хорошие новости в семейном плане. Например, мужчинам-Рыбам их вторая половинка может сообщить о беременности, или женщины-Рыбы узнают, что кто-то из их ближайших родственников ждет ребенка. Это будет очень счастливой новостью в канун праздника.