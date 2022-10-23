Затмение 25 октября может оказаться фатальным для трех знаков Зодиака

Это астроявление приготовило немало проблем трем знакам.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

25 октября вы можете поссориться с кем-то из своих близких. Специалисты утверждают, что этого можно будет избегать, если вы научитесь уступать и слушать другого человека.

После того как ссора состоится, не бойтесь идти на контакт, первым проявлять инициативу по примирению, показывать, что человек вам важен.

Весы

У них может быть настоящий срыв. Например, была какая-то проблема, которая давно не давала спокойствия. В один момент терпение может лопнуть и у Весов случится либо нервный срыв, либо скандал с кем-то из окружающих.

Скорпион

25 октября и в течение всего периода солнечного затмения у Скорпионов может быть непреодолимое желание все бросить и сбежать. Это аргументировано огромным количеством стрессов, которые те испытали в течение последнего времени. Возможно, в день солнечного затмения Скорпионы решат уволиться с работы или развестись со своим партнером.