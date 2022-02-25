Зеленский призвал европейцев приехать в Украину и сражаться против агрессора

15:28, Вчера
Общество
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
Фото: depositphotos.com

Украинский президент призвал всех сражаться за Европу на территории его страны, которая сейчас в одиночке сдерживает агрессора.

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам европейских стран. Он призвал их приезжать в Украину, чтобы помочь отразить российскую атаку.

Об этом свидетельствует брифинг президента.

«Если у вас в Европе есть боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно. Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя», — заявил президент.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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Автор материала:
Тали Малкина
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