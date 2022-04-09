Зеленский заявил, что россия угрожает всей Европе

23:05, Сегодня
Общество
Зеленский фото
Фото: скриншот из Youtube

Весь европейский проект – вот мишень для россии, заявил Зеленский. После уничтожения Украины путин намеревался пойти дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не планировала ограничиваться исключительно Украиной, ее мишенью был весь европейский проект.

Об этом он заявил в своем обращении.

По его словам, только разрушением свободы и жизни украинцев он бы не ограничился, весь европейский проект – вот мишень для россии.

Он подчеркнул, что задача антивоенной коалиции сейчас вполне понятна – скорее закончить эту войну, начатую россией, освободить украинскую землю от захватчиков и обеспечить безопасность Украине. Только так можно гарантировать безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы.

Зеленский отметил, что поддержка Украины сегодня — это стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Он призвал давить на россию как можно больше, чтобы как можно быстрее возобновить мир и безопасность.

Напомним, что мы сообщали о том, что российские оккупанты напали на мирных граждан, которые вышли на протест в Запорожской области. В сети появились жуткие видео из украинского города Энергодар, который захватили россияне. Жители вышли на мирный протест, однако по ним открыли огонь и применили против людей гранаты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ:
Читайте также