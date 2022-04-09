Зеленский заявил, что россия угрожает всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не планировала ограничиваться исключительно Украиной, ее мишенью был весь европейский проект.

Об этом он заявил в своем обращении.

По его словам, только разрушением свободы и жизни украинцев он бы не ограничился, весь европейский проект – вот мишень для россии.

Он подчеркнул, что задача антивоенной коалиции сейчас вполне понятна – скорее закончить эту войну, начатую россией, освободить украинскую землю от захватчиков и обеспечить безопасность Украине. Только так можно гарантировать безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы.

Зеленский отметил, что поддержка Украины сегодня — это стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Он призвал давить на россию как можно больше, чтобы как можно быстрее возобновить мир и безопасность.

Напомним, что мы сообщали о том, что российские оккупанты напали на мирных граждан, которые вышли на протест в Запорожской области. В сети появились жуткие видео из украинского города Энергодар, который захватили россияне. Жители вышли на мирный протест, однако по ним открыли огонь и применили против людей гранаты.