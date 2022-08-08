Землю накроет мощная геомагнитная буря — ученые

Вспышка на Солнце спровоцирует бурю, которая может привести к значительным сбоям в работе связи и энергосистем на Земле.

Ученые, которые занимаются изучением космической погоды, предупреждают, что на Солнце появилось огромное пятно, которое направлено в сторону Земли. Эксперты прогнозируют, что в нем может появиться мощная вспышка и корональные выбросы массы, что приведет к очень сильной геомагнитной буре. Об этом сообщает Express.

Ученые предупреждают, что вспышка на Солнце может произойти в ближайшие дни.

Вспышки могут повлиять негативным образом на работу связи и энергосистем и другой электроники на Земле. Кроме того, вспышки могу стать причиной ухудшения здоровья и обострения хронических болезней. Потому важно в эти дни поберечь свое здоровье.

Также ученые прогнозируют, что ближайшие несколько лет Солнце будет проявлять свою максимальную активность. То есть будет появляться очень много солнечных пятен и соответственно много солнечных вспышек. Солнце становится неспокойным, так как звезда приближается к пику своей активности в течении очередного солнечного цикла, который составляет 11- летний период.

Эксперты не рекомендуют есть в эти дни жирную, жаренную или слишком соленую и острую пищу. Также стоит отказаться от кофе и употребления алкоголя. Перед сном стоит принять контрастный душ и больше придвигаться пешком.

Ранее редакция Курсора сообщала, врачи назвали первые симптомы болезни печени, которые нельзя пропускать.

Еще напомним, что медики объяснили, почему алкоголь вреден даже в небольшом количестве.